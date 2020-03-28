Osmaniye’de 65 yaşında koronavirüsten ölen yurttaşın komşusunda da virüs çıktı

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

19 Mart’ta Osmaniye Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mehmet Özkan yaşamını yitirdi. Özkan’ın cenazesi Kırıklı köyünde toprağa verilirken bir gün sonra açıklanan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Mehmet Özkan ve eşiyle birlikte bir cenazeye giden, Özkan’ın üst katındaki dairede yaşayan yaşayan Yusuf-Gülsüm Aslan çifti de rahatsızlandı. Mehmet Özkan'ın bir üst katındaki dairede oturan Aslan çift, gittikleri hastanede ayın 21'inden beri yatırılıyor. Eşinin koronavirüs testi pozitif çıkan Yusuf Aslan, “Eşim, rahmetli Mehmet bey ve eşiyle, onların aracıyla, bizim bir üst kattaki komşumuzun kardeşinin cenazesine gitmişlerdi. Mehmet Özkan’ın - koronavirüsten öldüğü söylendiği 21 Mart'ta biz de hastaneye gittik. 22'sinde ise eşimin testi pozitif, benim negatif çıktı. Her ihtimale karşı bende tekli odada tutuluyorum” diye konuştu. Öte yandan Özkan'ın 45 yaşındaki eşi Emine Özkan'ın da kendi başvurusuyla ayın 25'inde hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altına alındığı öğrenildi.

'YETERLİ TEDBİR YOK'

Özkan'la aynı apartmanda oturan bir yurttaş yaşanılanlarla ilgili, "Rahmetli Mehmet beyin küçük bir kardeşi, İstanbul'da kaza geçirmiş, onun ziyaretine gitmişti. Geldikten sonra hastalandığını gördük. Ayın 19'unda hastaneye kaldırıldı ve hastane de yaşamını yitirdi. Ayın 20'sinde normal bir şekilde köyde defnedildi. Akşama doğru ise Mehmet beyin testinin pozitif çıktığı söylendi. Daireler arasında 1'er metre var. Apartmanın karantinaya alınması lazımdı ama sadece Mehmet beyin evini ilaçladılar. Eşine sadece, 'evden çıkma' dediler. Ama eşi de pazara çıktığı oluyordu. Tedbir yetersiz. Bir esneklik var" diye konuştu. Apartmanda oturan başka bir yurttaşta ise "Neyiniz var, nasıl oldunuz' diye arayıp soran bile olmadı. Biz aradığımızda ise kendi tedbirinizi alın diyorlar" dedi.

'YAKIN TEMAS TARAMASI NET YAPILMADI'

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya ise şunları söyledi: "Bir yakın temaslı var bir dış halka temaslı var. Geriye dönük ve yakın temas taraması çok net yapılmadı. Yakın temastakilerin hemen test yapılmıyor. Bir müddet takip ediliyor. Dış temastakiler yani apartman sakinleri de, 'kendinizi takip edeceksiniz, şu şu bulgular oldu mu bize geleceksiniz' şeklinde tembihlenmiş. Apartman sakinlerinin bir teste tabi tutulmamaları normal."