Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası
İstanbul'dan Van'a giderken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 koronavirüs hastası hakkında, toplum sağlığını tehlikeye attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık ceza da uygulandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez'in, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsündeki 4 yolcunun koronavirüs
hastası olduğunu ihbar etmesi üzerine otobüs, dün Erzincan kent girişinde
durduruldu. Güvenlik önlemleri alınarak, şoförler ve muavin dahil toplam 21
kişi içindeki koronavirüs hastası 4 yolcu, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden 4
kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık idari para cezası da uygulandığı
öğrenildi. Otobüs içindeki diğer kişiler ise Van'da 14 gün karantinaya alındı.
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