Öykü Arin de 8 Mart alanındaydı

08 Mart 2020 Pazar, 16:12

Öykü Arin, Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı'yla birlikte katıldı.

Eylem Şen Yazıcı, “Kök hücre bekleyen hastalar için kampanyalar yaptık. Bu süre içerisinde gördüm ki kadınlar bir araya gelince, güçlü olunca gerçekten birçok şeyin üstesinden gelebiliyor. Hem kendi hem de başka çocuklar hatta sınırda zor durumda olan mültecilerin çocukları var, onlar için 8 Mart'ta kök hücre bağışı istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli güzel bir dünya istiyoruz. Bunun için Öykü Arin'le birlikte çok kısa da olsa kadınlarla yürüyeceğiz. Öykü ilk defa bu kadar çok kalabalığa giriyor. O da açık havada olduğumuz için mesafeli yürüyerek destek vereceğiz" diye konuştu.