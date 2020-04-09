Özel yurtlardan öğrencilere virüslü tarife

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Özel yurtlarda kalan ve koronavirüs salgını nedeniyle ailelerinin yanlarına giden öğrencilerden kalmadıkları sürelerin parası istendi.

Salgın nedeniyle ailelerinin de ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten öğrenciler, “Yurtta kalmadığımız dönemin paraları isteniyor. KYK yurtlarında olduğu gibi bizden de bu sürelerin parası alınmasın” dedi.

YÜZDE 30’NU ÖDE EŞYALARINI AL

Marmara Üniversitesi öğrenci Özlemsu Dündar, “Salgın nedeniyle 15 Mart’ta yurttan ayrıldım. Haziran ayında sona erecek olan sözleşmenin bitiş süresine kadar olan parayı istiyorlar. Yurt yönetimi ile görüşmeye gittiğimde ise ödemem gereken paranın yüzde 30’unu ödeyerek eşyalarımı alabileceğimi söylediler."

EŞYALAR YURTTA KALDIĞI İÇİN PARA İSTİYORLAR

Dündar, "Salgın nedeniyle ailemde ekonomik sıkıntılar oluştuğunu söyledim. Yapabilecek bir şeylerinin olmadığını belirttiler. Devlet yurtlarında olduğu gibi bizim de kalmadığımız sürenin parasının alınmamasını istiyoruz” dedi. Başka bir üniversite öğrencisi M.O da “Kalmadığımız yere sırf eşyamız orada olduğu için para vermek zorunda bırakılıyoruz. Zaten bu süreçte virüsten dolayı kimse orada kalmıyor. Bu süreçte yurt yönetiminin anlayışlı ve öğrencilerin yanında olmasını bekliyorum” diye konuştu.

‘MESAJLAŞMA KISITLANDI’

Üniversite öğrencisi H.B ise “Mart ayının ortasında yurttan ayrıldım. Eşyamız yurtta olduğu için onları almadığımız takdirde ödeme yapmak zorunda olduğumuz haberini aldık. Yurt yönetiminin ve öğrencilerin bulunduğu bir WhatsApp grubumuz var. Yönetim, ‘yurttan özel eşyasını almak isteyenler cumartesi 17.00’ye kadar gelip alabilirler’ diye bir mesaj attı. Ardından öğrenciler seyahat kısıtlaması olduğu için gelemeyeceklerini belirtti. Ve yine öğrencilerin ‘Sözleşmeler ne olacak, umarım bilgilendirme yapılır kısa zamanda’ mesajı üzerine mesajlaşma kısıtlandı. Bizler o yurdun öğrencisiyiz ve gördüğümüz muamele yanlış” ifadelerini kullandı.