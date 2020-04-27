Plan devreye giriyor

27 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhuriyet’in dün spor sayfasına taşıdığı “Sağlıklı lig planı” haberi, futbol kamuoyunda yine gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bünyesinde, Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki 12’si profesör, toplam 16 uzmandan oluşan Sağlık Kurulu’nun, 12-13-14 Haziran’da başlaması öngörülen lig maçlarında koronavirüs salgını nedeniyle; futbolcu, teknik heyet, yönetici ve personelin uyacağı kurallar için hazırladığı kapsamlı talimat birkaç gün içinde kulüplere gönderilecek.

Takımlar, antrenmanda, maç öncesi, karşılaşma oynanırken, mücadeleden sonra, deplasmana giderken TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda olacak. TFF yönetimi, kısa süre içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile görüşecek.

TFF HABERİMİZİ DOĞRULADI

TFF Başkanı Nihat Özdemir de, “Futbol Federasyonu’nun Türkiye’nin birbirinden önemli profesörlerinden oluşan Sağlık Kurulu var. Hangi önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu teker teker yazdılar. Pazartesi ya da salı günü bu raporu kulüplere göndereceğiz” açıklamasını yaparak Cumhuriyet’in tüm detaylarıyla dün aktardığı haberi doğruladı.