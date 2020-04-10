Polifarma, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere 100 bin ampul ilaç üretti

10 Nisan 2020 Cuma, 13:29

Polifarma, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid – 19’a karşı olumlu netice verdiği açıklanan ilacın üretimine başladı. Polifarma, yoğun bakımda bulunan ve oral yolla beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılacak çözelti formundaki ilacın üretimini tamamladı ve Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusunda bulundu.

Toplam 100 bin adet üretilecek ve 10 bin yoğun bakım hastasının tedavisine yetecek ilaç Sağlık Bakanlığı’na bağışlanacak.

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu pandemide, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokollerinde birincil tedavi olarak yer alan ilacı, oral yolla beslenemeyen yoğun bakım hastaları için üretmek için hızlıca adım attık. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) özel izin alarak 100 bin adet ampulün üretimini tamamladık. 100 bin ampulün tamamını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına hibe edeceğiz” dedi.