Rızasız ücretsiz izin olmaz

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

İşçi sendikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs salgını dolayısıyla hazırladığı çalışmada, işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri gidermek amacıyla haklarının neler olduğunu sıralayan bir çalışma hazırladı. İş Yasası’na göre işverenin işçinin rızası olmadan ücretsiz izne çıkartamayacağını söyleyen Ağbaba, buna rağmen çıkarılırsa bunun işveren tarafından iş sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği anlamına geleceğini belirtti. “Bu noktada işçi işe geri dönüş davası açabilir, bütün alacaklarını talep edebilir” dedi. İşveren işi durdurduğunda sözleşmeyi tek taraflı bitirebilir miyim? sorusuna “Evet ancak ihbar tazminatı hakkı alınamaz” yanıtını verdi. İşçilerin önlem alınmazsa işten kaçınma hakkı olduğu belirtilen çalışmada uzaktan çalışma durumunda ise işçinin mevcut hiçbir hakkından geri dönüş ve ücret düşüşü olamayacağı belirtildi. Salgın nedeniyle çalışılmayan günler için telafi çalışması konusunda ise işçinin 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla çalıştıramaz.