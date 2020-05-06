Rus milyarder villasında ölü bulundu
Rusya'nın en zenginlerinden biri olan milyarder Dmitri Bosov Moskova'daki villasında ölü bulundu.
Rus haber ajanslarının verdiği bilgilere göre, Dmitri Bosov’un intihar ettiği iddia edildi. Cesedin yanında Glock 19 Gen model bir tabancanın bulunduğunu belirten Rus medyası, intihar şüphesinin ağır bastığını belirtiyor.
52 yaşındaki Bosov, Forbes listesinde 1,1 milyar dolarlık servetiyle 86’ıncı sırada yer alıyordu.
Bosov, “Sibantratsiya” adlı ülkenin en büyük metalurjik kömür ve “Vostokugl” kömür madeni adlı şirketinin sahibiydi. Bosov servetini ilk olarak aluminyum sektöründen yapmıştı.
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