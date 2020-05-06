Rus milyarder villasında ölü bulundu

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 21:09

Rus haber ajanslarının verdiği bilgilere göre, Dmitri Bosov’un intihar ettiği iddia edildi. Cesedin yanında Glock 19 Gen model bir tabancanın bulunduğunu belirten Rus medyası, intihar şüphesinin ağır bastığını belirtiyor.

52 yaşındaki Bosov, Forbes listesinde 1,1 milyar dolarlık servetiyle 86’ıncı sırada yer alıyordu.

Bosov, “Sibantratsiya” adlı ülkenin en büyük metalurjik kömür ve “Vostokugl” kömür madeni adlı şirketinin sahibiydi. Bosov servetini ilk olarak aluminyum sektöründen yapmıştı.