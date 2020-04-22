Rusya-Türkiye-İran dışişleri bakanlarının Suriye gündemiyle görüşeceği bildirildi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Krize siyasi çözüm çabalarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğradığı Suriye için Astana süreci yeniden devrede. Rus Tass ajansı ve Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri uzlaşısını kapsayan Astana sürecinin garantörleri Moskova-Ankara-Tahran arasında bugün dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olacak. Süreç ilk kez video konferans üzerinden işleyecek.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önceki gün Şam’ı ziyaret etmiş, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya gelmişti. Zarif, “Rusya, İran ve Türkiye’nin yakın zamanda Suriye anayasa komitesi ve İdlib’deki durumun ele alınacağı Astana formatlı görüşme planladıklarını” belirtmişti. Astana sürecinde en son yüz yüze görüşmeler 10-11 Aralık 2019’da Kazakistan’da yapılmıştı. Bir sonraki toplantı için geçen ay karar kılınmış ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Salgın nedeniyle son dönemde küresel çapta pek çok toplantı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapılıyor.

‘TSK ÇATIŞMAYI BİTİRDİ’

Öte yandan Suriye’nin kuzeyinde Haseke’ye bağlı Resulayn’da önceki gün TSK destekli ÖSO’ya bağlı gruplar arasında anlaşmazlık yaşandığı, çatışma çıktığı belirtildi. DHA’nın haberine göre, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki bölgede çıkan çatışmada ağır silahlar kullanıldı. Yaklaşık bir saat süren çatışma sırasında Ceylanpınar’da hoparlörden anonslar yapıldı, pencere kenarında, dışarıda durulmaması istendi.

Çatışmanın, bölgedeki TSK birlikleri ve Resulayn’daki yerel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldığı kaydedildi. Resulayn, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Rusya ile Türkiye arasında dün Nusra bağlantılı HTŞ’nin etkin olduğu İdlib’e yönelik uzlaşı çerçevesinde dün kritik M-4 karayolunda beşinci ortak devriyenin yapıldığı haberi de gündeme düştü.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi de Haseke’de önceki gün ortak Rus-Türk devriyesinin gerçekleştiğini duyurdu. Merkez Başkanı “Deyruna Ağa–Tel Sayid–Tel Hatun–Deyruna Ağa güzergâhında yeni Rus-Türk ortak devriye gerçekleştirildi” dedi.

Ayrıca HTŞ’nin İdlib bölgesinin Ruayha ve Kafer Battih yerleşimlerine ateş açtığı da belirtildi.

Diğer yandan ise Haseke’de Rus ve Türk kuvvetleri arasında ortak devriye gerçekleştirilirken bölgedeki ABD güçlerinin önceki gün kentte saldırıya uğradığı duyuruldu. Suriye resmi ajansı SANA, ABD askerleri ile terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’lilerin olduğu aracın kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırıda yaralanların olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Suriye hükümetini, İdlib için varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Erdoğan, koronavirüs salgınını Şam yönetiminin İdlib’de ateşi sürdürmek için fırsat olarak kullandığı çıkışında bulunmuştu. “Türkiye, Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir... Aynı şekilde İdlib’deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz” demişti.

İSRAİL YİNE VURDU



İsrail’in Suriye’nin Humus ilinin doğusundaki Palmira bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, “Saldırının İsrail’e ait savaş uçakları tarafından yapıldığını, savunma sistemlerinin düşman hedeflerden bazılarını düşürdüğünü” aktardı. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi ise saldırının Palmira yakınlarında yer alan T-4 askeri hava üssünü hedef aldığını aktardı.

Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda İran bağlantılı 9 milisin öldüğünü savundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs salgını sürerken Tahran’a sert çıkışlarını sürdürmüş, “İran tehdidinin yok olmadığı” çıkışı yapmıştı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman Şam’la ittifaktaki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait noktalara saldırılar düzenliyor.