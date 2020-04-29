Rusya’da korkutan artış

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Salgının ağır tablosunun yaşandığı ABD ve Avrupa’da yaşamını yitirenlerin sayısında düşüş eğilimi izlenirken bazı ülkeler kısıtlama uygulamalarında da kısmi açılmalara gidiyor. Öte yandan Rusya’da salgın tehdidi artıyor. Ülkede toplam vaka sayısının 93 bini aşmasıyla Rusya’nın Çin’in ardından İran’ı da geçtiği belirtiliyor. Rusya’da, önceki gün 72 kişinin yaşamın yitirdiği, bunun da şimdiye kadar ülkedeki en yüksek rakam olduğu haberleri gündeme yansıdı. Ülkede toplam can kaybı 867 oldu.

PEKİN’E BASKI

ABD Başkanı Donald Trump, salgının ilk çıktığı yer olan Çin’den tazminat istemeye hazırlandıklarının sinyalini verdi. Virüs konusunda “ciddi soruşturmalar” yaptıklarını söyledi. Trump, Çin’i virüsün çıkışı, ilerleyen süreç konusunda şeffaf olmamakla sık sık suçluyor. Pekin ise iddiaları reddediyor. ABD Başkanı, bir Alman gazetesinin Çin’in Almanya’ya 165 milyar dolar tazminat ödemesi yönündeki çağrısına ilişkin sorusuna “Biz, Almanya’nın sözünü ettiğinden çok daha fazla bir paradan söz ediyoruz. Nihai miktara henüz karar vermedik. Yüklü bir miktar” dedi.

ABD- Çin gerilimi Beyaz Saray’ın ticaret danışmanı Peter Navarro’nın “Çin’i, ABD’ye düşük kalite, hatta sahte antikor testleri göndermekle, salgından kâr elde etmekle ve sahte testler satmakla” suçlamasıyla daha da arttı.