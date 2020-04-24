Ryan Donk’un koronavirüs kaybı
Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, babaannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, babaannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte Ryan Donk’un acı günü.. 34 yaşındaki futbolcu, babaannesini korona virüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Donk, Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" dedi.
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