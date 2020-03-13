Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Koronavirüslü bir hastamız daha var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 08:30

Bakan Koca, paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."


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