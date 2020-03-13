Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Koronavirüslü bir hastamız daha var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Bakan Koca, paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
Video Haberler
- Tayland'da aç kalan maymunlar isyan etti
- Çekirgeler İran’ı istila etti, Türkiye’ye gelirler mi?
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!