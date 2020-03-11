Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs ülkemizde

11 Mart 2020 Çarşamba, 00:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğünü belirterek “Akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde basın toplantısı düzenleyen Koca, "Wuhan’da 12 Aralık 2019 da ortaya çıkan yeni koronavirüs hızlı bir küresel yayılmasına rağmen Türkiye olarak başarı gösterdik. Komşu ülkeler bizim kadar önlem almadı. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesseydik karşınızda şu an karşınızda olmazdım. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Hasta erkek, genel durumu iyi, ailesi ve yakın çevresi gözetim altındadır" dedi.

VİRÜS AVRUPA'DAN GELDİ

Bakan Koca, "Yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa'dan aldığı tespit edilmiştir. Hasta gizliliği açısından detaylar açıklanmayacaktır. Tanı erken konuldu. Virüs bulaştıysa bu sınırlıdır. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Ülke genelinde sağlık tedbirleri önceden alınmıştı. Yurtdışına zorunlu olmadıkça çıkmayınız.Bakanlıkça paylaşılan önlemlere uyalım. Yurt dışından dönenlerin kendilerini 14 gün izole etmelerini istiyoruz. Elleri hijyen için yıkamaktan ne zaman sağlık kuruluşuna gideceğimize kadar her şey açıktır. Bakanlığımız ve devletimiz koronavirüse karşı eylem planını düzenledi. Bir ya da birkaç vaka salgın değildir. Bu ülkemize virüsün geldiği anlamına gelmektedir. İzole edilen vakanın anlamı budur. Küresel soruna karşı mücadele verevegiz. Koronavirüs tedbirlerden güçlü değildir. Karantinaya alınmış hasta toplumu tehdit edemez. Bu olayı bu saatte açıklamamızın nedeni şeffaflık ilkesi ve hasta mahremiyetine saygı duyduğumuzdandır” ifadelerini kullandı.