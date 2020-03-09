Sağlık Bakanı Koca: Tedbirsizlik yüzünden virüs ülkemizin etrafını kuşattı

09 Mart 2020 Pazartesi, 16:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Şu an 106 ülkede görünür halde geldi, eğer biz 16 gün önce İran ile sınırlarımızı kapatmamış olsaydık Türkiye’ye girecek olan kişi sayısı haftalık ortalama 50 bin kişi idi, ve bizler bu salgının Türkiye’de görüyor olacaktık.

Bu süreçte artık sorun giderek küresel bir sorun haline geldi, 106 ülkede görülmüş olması Türkiye’de görülmemiş olması erken dönemde hiçbir ülkenin ilişkileri kesme noktasında katı davranmamış olmasıdır.

Eğer biz katı davranmamış olsaydık şu anda biz de İran gibi İtalya gibi olabilirdik.

Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum Avrupa’daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. İtalya’yı görüyorsunuz sadece 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya’da 326 oldu. İsviçre’de son 24 saatte 42 oldu. İsveç’te son 24 saatte 45 oldu ve giderek bu sayı artmaya devam ediyor.

Sorunun küresel olduğunu, mücadelenin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birlikte aşabiliriz. Kuralların basit olduğunu özellikle söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109 bin 498’e yükseldiğini, dünya genelinde de 3 bin 810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. hastalığa yakalanıp iyileşenlerin de 60 bin olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye’de tespit edilmiş, tanı konmuş korona virüs vakası yoktur. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. 4-5 gün önce söylediğim 1300 civarındaydı. Numune sayısında da giderek artış olduğunu söylemek istiyorum. son 5 günde, 700’ün üzerinde ilave olmuş oldu. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Eğer mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse yurt dışından yeni gelişlerle ya da dönüşlerle olacaklardır. Avrupa’da görülmesi, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına uyarıyı yapmamız gerekmektedir. Hızla yayılmasına rağmen hala gerekli tedbirleri almadılar veya bu tedbirleri iş işten geçtikten sonra aldılar. Oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, bu ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız da dahildir, kişisel tedbirlerini almalarıdır. Özellikle Avrupa’da olan vatandaşlarımızın giderek ciddi küresel sağlık sorunu haline geldiğini, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz.

ÜMRANİYE KORONAVİRÜS İDDİASI

Sahada şüpheli görülen vakaları alınan tedbirleri pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanları görüyoruz. Bunlar, vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumda tulumun giyilmiş olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var gibi algılanmamasını, özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire nasıl yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi. Mesela Ankara’dan gelen bir vatandaşımızla ilgili, ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler; yani uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Sonucu negatif çıkınca normal tedavisine devam ettirdik. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde paylaştık. Bu paylaşımları yapanlar, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın tahkikatı başlattığını biliyorsunuz. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim.

İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını… Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum.

Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde.

Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor."