Sağlık Bakanı yeni verileri açıkladı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 satte 58 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle Türkiye'de koronavirüs nedenli ölümlerin sayısı 3 bin 952'ye yükseldi.

Kaydedilen bin 639 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı ise 143 bin 114 oldu.

Bakanlıktan açıklanan tabloya göre Türkiye'de iyileşenlerin toplam sayısı 101 bin 715, yoğun bakım hasta sayısı 998, entübe hasta sayısı ise 525 oldu.