Sağlık çalışanları Beşiktaş'ta yurtlara yerleştirildi

08 Nisan 2020 Çarşamba, 11:08

Okulların tatil edilmesiyle boş kalan iki öğrenci yurdu 25 Mart’tan itibaren sağlık çalışanları tarafından kullanılmaya başlandı.

Özgecan Aslan Öğrenci Yurdu’na yerleşen 112 sürücü personeli Mecit Atlı Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederek ‘’Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik’’ dedi.

İstanbul 112 doktoru Nusret Can Güngör ise ‘’Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz bu savaşta Beşiktaş Belediyesi de bizim yanımızda oldu” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının başlamasının hemen ardından sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvende olması için süreci yakından takip eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakârca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.