Diyabetliye oruç uyarısı

Uzun süreli açlık vücutta aşırı glikojen ve keton yıkımına yol açar, bu da ‘diyabetik ketoasidoz’ denen kan şeker yüksekliği ile giden koma tablosuna yol açabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Dilek Karakaya Arpacı, özellikle diyabet hastalarının oruç tutmadan önceki aylarda doktor kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek “Uzun süreli açlık vücutta aşırı glikojen ve keton yıkımına yol açar, bu da ‘diyabetik ketoasidoz’ denen kan şeker yüksekliği ile giden koma tablosuna yol açabilir” dedi.

Arpacı, şöyle devam etti: “İftarda hızlı yemek yemek kan şeker ve yağlarını yükseltir. Kan şeker yüksekliği nedeniyle hastaneye yatışlar Ramazan ayında 3-5 kat artmaktadır. Ramazan’dan önceki son 3 ayda ciddi hipoglisemi veya hiperglisemik koma yaşayanlar, sık hipoglisemi yaşayanlar, hipogliseminin farkında olmayanlar, tip 1 diyabet, insülin ve ya sülfanilürea grubu ilaç kullanan tip 2 diyabet, böbrek yetersizliği olan, kalp damar problemi olanlar oruç tutmamalıdır. Tiroid hormonu kullanan hastaların ilaçların kullanımına dikkat etmeleri gerekir.”