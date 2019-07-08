Bilime kulak verin

Toplumsal sağlık ve beslenme alanlarında bilimsel bilginin temel alınmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı’nda “Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?” başlıklı oturuma ev sahipliği yaptı. Avrupa Gıda Bilgi Konseyi İletişim Direktörü Nimali Samarasinha, Bilim Medya Merkezi Başkanı Fiona Fox, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve İletişim Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in konuşmacı olarak katıldığı oturumda, sağlık ve beslenme konulu haberlerin toplumu nasıl etkilediğine değinildi. Türkiye’de yayımlanan sağlık haberlerinin yüzde 94.7’sinin imzasız yayımlandığına, haberlerin yüzde 40.4’ünde ise kaynak belirtilmediğine dikkat çekildi, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.



Bilim bunu konuşuyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, İngiltere’de sağlık ve beslenme konusunda medyada yer alan içeriklerin doğruluğunu araştıran Bilim Medya Merkezi ile işbirliği geliştirdiklerini söyledi. Mutuş, “Türkiye’de de böyle bir merkeze ihtiyaç var. Vakıf bünyesinde kurduğumuz Bilim Bunu Konuşuyor platformu aracılığıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık ve beslenme konusunda referans bir kurum olmayı hedefliyoruz. En büyük amacımız sağlıklı beslenme konusunda bilimi desteklemek, toplum sağlığı geliştirmek” dedi.



‘Tanıtım yapmıyoruz’

Mutuş, vakfın beslenme konusundaki çalışmalarıyla Ülker markası adı altında bisküvi, çikolata ve şekerleme üreten Yıldız Holding’in menfaatlerinin çakışıp çakışmadığı konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi: Zaman zaman tarafsızlığımız konusunda eleştiriler geliyor. Oysa, ‘Biz bisküvi, çikolata ve şekerleme satıyoruz ve bunların bilinçli tüketilmesini istiyoruz’ denildi ve böylece vakıf kuruldu. Hiçbir ürünün ticari tanıtımını yapmıyoruz. Bilim ne söylüyorsa onu anlatmaya gayret ediyoruz. Vakfı, Ülker’in şirketleri değil, Ülker ailesi fonluyor. Biz tüm bu eleştirilerin önüne geçmek üzere alanının en iyisi uzmanlardan oluşan, bağımsız bir bilim kurulu oluşturmaya gayret ettik. İlk kurulduğumuzda grup şirketlerinden bazı ürünlerin pozitif iletişimini yapmamız konusunda talepler geldi. Ama biz bütün bunlara kapımızı kapattık. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz.

EN ÇOK YANLIŞ SAĞLIKTA

Aynı zamanda Avrupa Gıda Enformasyonu Konseyi’nin (EUFIC) yönetiminde yer alan Begüm Mutuş, “Sağlık ve beslenme konusundaki paylaşımlar, en çok okunan ve yanlış bilgi içeren haberlerin başında geliyor. Biz, uluslararası işbirliklerimiz ve bağımsız bilim kurulumuzun faaliyetlerinin yanı sıra medya mensuplarıyla da yakın çalışarak doğru bilginin yayılmasına katkı sağlıyoruz. Haber ve paylaşımlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu bilim kurulumuz aracılığıyla değerlendirip medya ve kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye konuştu.