Salgın, işsizlik, vergiler: Dünya çapında protestolar büyüyor
İsrail, Filistin, İspanya, Bolivya, Hindistan’da halk hükümetlerinin artan vergi baskısı, pandemiyle yetersiz mücadele ve seçim hakkının ihlali gibi sorunlara tepki için sokaklara çıktı
İsrail'de
Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın
kuracağı koalisyona karşı gösteriler devam ediyor.
'NETANYAHU
İSTİFA'
Netanyahu
ve Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına karşı çıkan göstericiler, Batı
Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde protesto için toplandı. Çok sayıda farklı
grubun ortaklaşa düzenlediği gösteride, Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı
'suç bakanı' yazılı pankartın yanı sıra sık sık hükümeti istifaya çağıran
sloganlar atıldı.
Protestoya
destek veren Hely Michael isimli yurttaş, "Ülkede bir milyondan fazla
işsiz var. Her beş işçiden biri işsiz. (Hükümet) Sadece kendi maaşlarını
artırıyorlar ve bu gerçekten çok üzüntü verici. Sadece kendilerini zengin
etmeye çalışıyorlar. Netanyahu bugünlerde mahkemeye çıkmak istemiyor, ileride
başka bir isteği olacak" diye konuştu.
GÖÇMENLER
EYLEMDE
Hindistan'da
sokağa çıkma yasağından ötürü evlerine dönemeyen binlerce göçmen işçi,
Maharaştra ile Madya Pradeş eyaletlerinin sınırında protesto gösterisi
düzenledi.
Maharaştra
yönetimince eyalet sınırına kadar taşınan göçmen işçiler, dünden bu yana Madya
Pradeş yönetimi tarafından kendilerini taşıması için gönderilecek araçları
bekledi.
Ülkede,
25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşımın
olmaması nedeniyle göçmen işçiler yollara düştü. Hükümet tarafından göçmen
işçilerin evlerine dönebilmesi için ayarlanan tren ve otobüs seferleri yetersiz
kaldı.
SOKAĞA
ÇIKTILAR
İspanya'da
koalisyon hükümetinin Covid-19 salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto
etmek için başkent Madrid sokaklarında gösteri düzenlendi. Madrid'in Salamanca
ve Aravaca mahallerinde 'Hükümet istifa' sloganları atıldı. İspanya bayrakları
taşıyan grubun ülkedeki OHAL'e rağmen gösteri yapması dikkati çekerken, yoğun
güvenlik önlemi alan polis, sokaklardaki kalabalığa müdahale etmedi.
SEÇİM
TEPKİSİ
Bolivya'da
ABD destekli ordu müdahalesiyle göreve getirilen Jeanine Anez liderliğindeki
geçici hükümetin seçimleri erteleme hamleleri ülkede protesto gösterilerine
neden oldu. Ülkedeki son seçim anketlerinde, hedef alınan eski Devlet Başkanı
Evo Morales'in partisi Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) öne çıktığı bilinirken
ülke yurttaşları derhal seçim çağrısında bulundu. Başta El Alto, Cochabamba ve
La Paz olmak üzere pek çok şehirde göstericiler, Devlet Başkanı Jeanine Anez’in
görevden alınmasını istedi. Tencere ve tavalarla protesto gösterileri
düzenleyen halk, 'Seçimler hemen şimdi’ ve ‘Anez dışarı' sloganları attı.
'NAKBA'
ANILDI
Filistinliler,
15 Mayıs 1948’de 760 bin kişinin sürüldüğü Nakba Günü anısına protesto
gösterileri düzenledi. Doğu Kudüs, Ramallah, Gazze’de düzenlenen protesto
gösterilerine İsrail askerleri sert müdahalede bulundu. Filistinliler, İsrail
askerlerinin saldırılarına tepki gösterdi. Çatışmalar gün boyunca devam etti.
Filistinliler, İsrail’in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1948’in ertesi gününü ‘el
Nakba’, yani ‘Felaket’ günü olarak her yıl dünyada protesto ediyor.
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