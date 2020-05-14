Salgın zamanı milletvekilinin seçmenine ulaşma çabası
Neredeyse her hafta sonu seçim bölgelerinde seçmenleriyle bir araya gelen milletvekillerinin çoğu koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte seçmenleriyle diyaloğunu koparmak istemeyen milletvekilleri, çareyi telefonla aramakta buldu.
4 binden fazla hemşehrisini telefonla arayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’a, yurttaşlardan gelen bazı yanıtlar gülümsetti.
Yaşadıklarını, “Bugüne kadar kendi partililerimi aramışımdır ancak salgın nedeniyle moral, motivasyon olsun, dayanışma içinde olalım diyerek ilimde, rastgele hemşerilerimi aramak istedim. Onlara hal hatır sordum, bu süreçte bir milletvekili olarak benden bir şey isteyip istemediklerini sordum. Ancak gördüm ki halk ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyor. İnanmakta zorluk çektiler” diye anlatan Erbaş şunları söyledi: “Bazıları bana ‘Dolandırıcı mısın nesin’ dedi. Bazıları da ‘Hele bir telefonunu ver ben bir kontrol edeyim, bakayım vekil misin’ diye yanıtladı telefonumu.”
ÖZELEŞTİRİ YAPTI
MHP’li Erbaş, özeleştiri de yaptı. Erbaş, “Biz hani çocukluğumuzda eleştirirdik ya ‘Bu vekiller ne iş yapar’ diye... İnsan eleştirdiği konumda olabiliyormuş. 3 kez milletvekili adayı oldum, ikisinde kazanamadım, üçüncüsünde kısmet oldu. Gördüm ki halk bizi unutmuş. Hal hatır sormayı, ‘Nasılsın’ demeyi unutmuşuz. Kendimce çıkardığım dersler de oldu bu süreçte” dedi.
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