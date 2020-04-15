Salgına karşı bilgilendirme
CHP Kadın Kolları, sosyal medyayı yeteri kadar kullanmayan yaşlı vatandaşların koronavirüs salgınıyla ilgili doğru bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde ekip oluşturdu. CHP’li kadınlar, yaşlı vatandaşları özellikle alınacak önlemler konusunda korku ve kaygıya mahal vermeden bilgilendirme çalışması yürütüyor.
CHP Kadın Kolları, ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı sosyal medyayı kullanamayan ve bilgiye ulaşamayan yaşlı vatandaşlar için özel bir çalışma başlattı. Buna göre 81 ilde CHP’li kadınlar tarafından oluşturulan ekipler, yaşlı vatandaşlara telefonla ulaşarak kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak ve destek olmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirmeye başladı.
CHP’li kadınların oluşturduğu ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadelede doğru bilgiyi ulaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda CHP’li kadınlar, yaşlı vatandaşlara sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin önemini anlatıyor. CHP’li kadınlar, yaşlı vatandaşlardan evlerine misafir kabul etmemeleri ve çok acil bir durum olmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
CHP’li kadınlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve alışveriş gibi dışarı çıkılması gereken durumlarda yaşlı vatandaşlara destek de veriyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen destek çalışması kapsamında CHP’li kadınlar düzenli aralıklarla telefon görüşmeleri yapmaya devam ederek yaşlı vatandaşlara salgınla mücadelede destek olmaya ve durumlarını kontrol etmeyi amaçlıyor.
Ekipler, yaşlı vatandaşların bilgilendirilmesinin yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için de ayrı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda CHP’li kadınlar, her mahallede işten çıkarılan ve geliri olmayan aileleri tespit ederek ihtiyaçlarının karşılanması için CHP’li belediyelerle iletişime geçecek.
YARDIM TALEPLERİ ARTTI
Öte yandan koronavirüs salgınının ardından vatandaşların CHP Genel Merkezi’ne yaptığı başvurularda yardım talepleri ağırlık kazanmaya başladı. CHP Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre 6 Nisan - 12 Nisan 2020 tarihleri arasında partiye yapılan başvuruların yüzde 41.89’unu yardım talepleri oluşturdu.
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