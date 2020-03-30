Sancılı başlangıç

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla başlattığı uzaktan eğitimin ilk haftasında sağlıklı erişim sağlanamadı, “örtük müfredat’’ tepki çekti, öğrenciler derslerin akış hızına uyum sağlayamadı, derslerin içeriği ve anlatım şekliyle ilgili sorunlar yaşandı, yüz binlerce yoksul çocuk EBA sistemine hiç ulaşamadı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitimin ilk haftasını, gün gün şöyle değerlendirdi:

ERİŞİM YOK

BİRİNCİ GÜN: EBA sistemine yoğun internet kullanımı nedeniyle sağlıklı erişim sağlanamadı. Ders içeriklerinin zorluk derecesi, öğrencilerin takibine çok uygun olmayan şekilde ders çekimlerinin yapılmış olması, ders içerikleri ve kullanılan örtük müfredat unsurları sorunludur. Koronavirüs salgını gibi son derece hassas bir süreçten geçerken çocukların ruh sağlığının en önemli başlık olduğu günlerde çocuklara uzaktan eğitimin ilk gününde Adnan Menderes’in idamı ile ilgili video izlettirilmesi, ders aralarında çalınan ilahiler, şiddet içerikli görüntüler bir kamu kurumu olan MEB’in okullarda yaşama geçirdiği eğitim politikalarının tablosunu evlerin içine taşımış oldu. İçerik, görseller ve kullanılan materyallerle bir siyasal yaklaşımın öğrenciler tarafından içselleştirilmesinin hedeflenmesi, öğrencilerin ruh sağlığının önemsenmemesi, idam videolarının izlettirilmesi, gelinen aşamanın ciddiyetini bizlere göstermiş oldu.

İKİNCİ GÜN: 2. günde ve hafta boyunca da EBA sistemine ulaşmada öğrenciler sorun yaşadı. Uzaktan eğitim EBA TV ile sınırlı kaldı. EBA sistemindeki etkinliklere, görevlere öğrenciler ulaşamadı. Maddi hatalar sürdü. Örneğin, ilkokul 2. sınıf matematik dersinde kazanımlar içerisinde yer alan bölme işleminin sıralı çıkarma ile verilmesiyle ilgili problem yanlış çözüldü. Kullanılan videoların teknik altyapısı, ders içerikleri, derslerin anlatım şekli ve ders anlatım hızında ciddi eksiklikler mevcuttu.

ÜÇÜNCÜ GÜN: 3. günde ilk 2 günde yayımlanan görüntüler tekrarlandı. Örneğin; hatalı anlatımın olduğu matematik yayını üç gün, türkçe yayını 2 gün üst üste yayınlandı. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri okul yöneticilerine talimat verdi. Uzaktan eğitimin ilk gününde yaşanan görüntülere tepki gösterenlere karşılık öğretmenler sosyal medyada süren kampanyalara destek olmaya, emirle mesaj atmaya zorlandı.

DÖRDÜNCÜ GÜN: 4. günde de EBA sistemine ulaşmada sorunlar devam etti. Öğrenciler ve okullar arasındaki eşitsizlik, EBA sistemi ile daha görünür hale geldi. Çok sayıda öğretmen, çözümü öğrencileri ile online ders yaparak bulmaya çalıştı. Eğitim materyalleri üreten özel şirketlerle okul idarecileri tarafından anlaşmalar imzalandı. Kamu okullarında okuyan üst ve orta gelir düzeyinden ailelerden öğrenciler ile yoksul ailelerin öğrencileri eşitsizliği gerçekliği en derin şekilde yaşandı. Kamu okullarında okuyan öğrenciler ile özel okul öğrencileri için de uzaktan eğitime erişme konusunda eşitsizlikler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Özel okul öğrencilerine MEB’in sundukları dışında da eğitim verildi. Yoksul çocukların EBA’yı kullanacak bilgisayar ve internet bağlantısı olmadığından yüz binlerce çocuk EBA sistemine hiç ulaşamadı. Engeli bulunmayan öğrenciler ile işitme ve görme engeli bulunan veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler arasında da eşitsizlik devam etti. İşitme engelli öğrenciler için alt yazı, görme engelliler için görseller ve grafiklerde sesiletim gibi en basit planlamaların bile düşünülmediği, yapılmadığı görüldü. Çünkü EBA TV dersleri engeli olmayan öğrenciler için hazırlanmıştı. Derslerin akış hızı, görseller, ders içerikleri, videoların teknik altyapısı otizmli öğrencilerin uzaktan eğitimde de görünmezliğini bir kez daha göstermiş oldu.

TAKİP BAŞLADI

BEŞİNCİ GÜN: 5. günde uzaktan eğitimin başlamasıyla beraber, eğitim yöneticileri öğretmenlerin günde kaç saat EBA kullandığını takip etmeye başlayarak, EBA kullanımına dönük yoğun bir baskı başlatıldı. EBA’nın, yapay zekâ uygulamalarının, öğretmeni kontrol altında tutma aracı olarak değil, eğitime destek amaçlı kullanılması gerektiği ve öğretmen özerkliği ilkeleri ihlal edildi. Uzaktan eğitim sırasında, dersi sunan öğretmenin kıyafetinin aynı ders sırasında değişmesi, derslerin anlatımı sırasında tema, konu tamamlanmadan anlatıcının/ öğretmenin değişmesi gibi dikkat edilmesi gereken en temel maddi özellikler bile gözetilmedi.