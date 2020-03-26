Sinema tutkunlarına özel gazete: 1989

26 Mart 2020 Perşembe, 17:50

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle faaliyetlerine ara veren Beyoğlu Sineması, sinema izleyicilerine özel olarak hazırlanacak özgün içeriklerin yer alacağı bir sinema bülteni yayınlayacağını duyurdu. Bülten, abonelik sistemiyle okuruna ulaşacak.

Bağımsız filmlerin kalesi konumunda olan, İstanbul’un en eski kent sinemalarından Beyoğlu Sineması, kapalı kaldığı dönem içerisinde çalışanlarının haklarını koruyabilmek ve ileride yine kapılarını açabilmek için, abonelik sistemiyle izleyicilerine bülten göndermeye başlayacağını açıkladı. Sinemanın kuruluş yılını temsilen “1989" adı verilen ve haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültene abone olmak için aylık 10,00 TL ve yıllık 100,00 TL olmak üzere iki farklı üyelik sistemi bulunuyor.

İLK SAYIDA ŞENAY AYDEMİR VE UYGAR ŞİRİN'İN YAZILARI VAR

Beyoğlu Sineması ve sinema gündemine dair hazırlanmış özgün içerikler, sinema sektörünün önemli isimleri tarafından kaleme alınmış sinema anıları, filmlerle ilgili yorumlar, sinema haberleri ve daha fazlasının yer alacağı 1989’ın ilk sayısı 30 Mart Pazartesi günü gönderilecek. Haftalık sinema gazetesi olarak tasarlanan bültenin ilk sayısında, sinemanın editoryal kadrosunun hazırladığı özgün içeriklerin yanı sıra yazar, sinema sektöründen önemli isimlerin yazıları da yer alacak. İlk sayının konukları sinema yazarı Şenay Aydemir ve senarist Uygar Şirin olacak.

Beyoğlu Sineması’nın TR96 0004 6000 3988 8000 3100 63 IBAN numaralı Akbank ya da TR05 0006 2000 0680 0006 2937 48 IBAN numaralı Garanti Bankası hesabına tercih ettiğiniz abonelik üyeliğine ilişkin yapacağınız ödemeyi gerçekleştirerek siz de “1989" bültene abone olabilirsiniz.



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