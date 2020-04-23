Sivassporlu miniklerin 23 Nisan coşkusu
Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdikleri bir klip hazırladı.
Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdikleri bir klip hazırladı.
Yeni tip Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Demir Grup Sivassporlu minik yiğidolar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle klip hazırladı. Minik yiğidolar Sivasspor formalarıyla evlerinde İstiklal Marşını ve 23 Nisan şarkılarını evlerinden seslendirdiler. Klip Demir Grup Sivasspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Video Haberler
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar
- Fazıl Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü
- Kılıçdaroğlu 23 Nisan törenlerinde
- ABD'de polisten sağlık çalışanlarına sıradışı teşekkür