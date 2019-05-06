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İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Demet Akbağ'dan

Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" çağrısından sonra sanatçı Demet Akbağ Twitter'dan açıklama yaptı. Akbağ'ın açıklamasının ardından sanatçılar İmamoğlu'na destek mesajı vermeye başladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Mayıs 2019 Pazartesi, 23:53

İstanbul halkının seçtiği başkan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın tartışmalı kararının ardından Beylikdüzü'ne yaptığı konuşmada "Bütün herkese çağrım var. Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti. İmamoğlu sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti.

Bu sözlerin ardından sanatçı Demet Akbağ, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Her şey çok güzel olacak.

Sanatçı Mehmet Günsür de Twitter'dan "Baharın geri dönüşü yok... o zaman yaz gelecek!" paylaşımı yaptı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ayşegül Aldinç, Demet Akbağ, Mehmet Günsür

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