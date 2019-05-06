İmamoğlu'nun çağrısına ilk yanıt Demet Akbağ'dan

İstanbul halkının seçtiği başkan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın tartışmalı kararının ardından Beylikdüzü'ne yaptığı konuşmada "Bütün herkese çağrım var. Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti. İmamoğlu sözlerini 'Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirmişti.

Bu sözlerin ardından sanatçı Demet Akbağ, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Her şey çok güzel olacak.

Herşey çok güzel olacak — Demet Akbağ (@demetakbag) 6 Mayıs 2019

Sanatçı Mehmet Günsür de Twitter'dan "Baharın geri dönüşü yok... o zaman yaz gelecek!" paylaşımı yaptı.

Baharın geri dönüşü yok... o zaman yaz gelecek! — Mehmet Günsür (@iamMehmetGunsur) May 6, 2019

Sanatçı Ayşegül Aldinç aynı şekilde İmamoğlu'na destek verdi.

Hayko Cepkin şu paylaşımı yaptı: Herrrrşeeeey çooooook güzeeeeel olaaaacaaaooooğğğkkk @ekrem_imamoglu Herrrrşeeeey çooooook güzeeeeel olaaaacaaaooooğğğkkk @ekrem_imamoglu

🙏 — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) 6 Mayıs 2019

Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz da "Tek istenilen şey HAK HUKUK ADALET Ve HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!" dedi.