Karamollaoğlu'ndan flaş İstanbul açıklaması

Saadet Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeniden seçimlere katılacağını açıkladı. Gökçınar mesajında, "YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır."dedi.





KARAMOLLAOĞLU: KARAR VERMEDİK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ''İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz'' dedi.