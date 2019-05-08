Onlar bile YSK kararını sindiremedi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Ramazanda da siyaset konuşacağız' başlıklı yazısında YSK kararını değerlendirdi. "Ciddi bir “akıl tutulması” ile karşı karşıyayız" açıklamasında bulunan Dilipak, aynı zarftaki oylardan yalnız birinin iptal olmasına tepki gösterdi. Dilipak şunları yazdı: Ciddi bir “akıl tutulması” ile karşı karşıyayız. “Aklıselim”e ne oldu?Bu noktaya nasıl geldik? Herkes birbirini suçluyor ve kimse özeleştiri yapmıyor. Bu “Rezalet” durumu hep birlikte başardık!Sahi aynı seçmen, aynı sandık kurulu, aynı il - ilçe seçim kurulu, aynı zarfta 3 oy kullanıyorsunuz, o oyların sonuçlarından biri iptal, diğerleri devam! Bunun bir açıklaması olmalı.YSK diyebilir ki, “Biz bize yapılan başvuru üzerinden inceleme yaptık.” Ama kararların “efradına cami, ağyarına mani” olması gerek. “Kamu yararı” diye bir şey var!Şunu da görelim, herkes, doğrudan ve dolaylı olarak YSK’ya baskı yaptı. Tehdit de yaptılar, akıl da verdiler, yol da gösterdiler. Az ya da çok herkes bu yanlışı yaptı. Medya ya da sosyal medya herkes “hukuk tanımaz” bir şekilde yönlendirmeye çalıştı.Yargı bu “kuru gürültü”ye pabuç bırakmamalı. Ama sonuç ortada. Yargı sorunu çözmedi ve tartışmanın parçası oldu. Bu şartlarda kim olsa şaşalardı. Öyle oldu. Yazık, ayıp, günah.. Sonuçta kim kazanırsa kazansın, Türkiye kaybediyor."

Ramazan ayında da siyasi tartışmaların yaşanmasına tepki göstererek ciddi bir akıl tutulması yaşanmdığını ifade eden Dilipak, "Bizi bugünkü polemiklere sürükleyen hile ve suiistimalleri yapan, milletin iradesine hile karıştıranların, bizi kısır siyasi tartışmalara mahkûm edenlerin Allah cezasını versin" açıklamasında bulundu.

'HALKIN AKLIYLA ALAY ETTİLER'

Eski AKP Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "YSK, AK Parti’ye ve demokrasiye tuzak kurdu" başlıklı köşe yazasında karara tepki gösterdi. 36 günlük bekleyişten sonra YSK'dan kendisi dahil kimsenin böyle bir karar vermesini beklemediğini belirten Ocaktan "Çünkü böyle bir kararın doğrudan seçmen iradesine müdahale niteliği taşıyacağına inanıyordum" dedi. Ocaktan'ın yazısında şunları dile getirdi: "Aslında AK Parti itirazını yaptığı ilk günden itibaren topluma hiçbir hukuki gerekçe sunamadı, dosyasındaki “kısıtlı seçmen” ve “KHK’lı seçmen” iddiaları süreç içinde çöktü, elde kala kala sandık kurullarının oluşumuyla ilgili iddia kaldı. Ve YSK da bu iddia üzerinden iptal kararı verdi. Ancak hemen belirtelim, YSK’nın gerekçesi hukuk açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Nasıl bir hukuk anlayışıysa büyükşehir başkanının seçiminde ‘usulsüz’ kabul edilen kurullar, aynı zarfın içinde yer alan meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar için ‘usulsüz’ kabul edilmiyorlar. Kimse kusura bakmasın, bunun anlamı halkın aklıyla alay etmektir... Hukuku yok sayan, millet iradesiyle alay eden bu karara, 23 Haziran’da İstanbul seçmeni tarafından nasıl bir cevap verileceğini hep birlikte göreceğiz."

Olup bitenleri akıl tutulması olarak niteleyen Ocaktan, "Artık sokaktaki insan bile biliyor ki bu kararla Türkiye’de hukuk iptal edilmiştir ve demokrasi ağır yaralıdır. Ancak benim bu süreçte anlamakta zorluk çektiğim; AK Parti’nin neden böyle bir sonuçtan mutlu olduğudur... Ne yalan söyleyeyim YSK’nın iptal kararını duyar duymaz, “Eyvah YSK AK Parti’nin ve demokrasinin altını oyuyor” diyerek hayıflandım. Şunu açık yüreklilikle ifade edelim, bu karar AK Parti’yi millet nezdinde çok zor bir durumda bırakmıştır. Kişisel olarak hiçbir zaman komplo teorilerine itibar eden birisi olmadım, ama insan bazen ister istemez “Acaba bu işlerin arkasında bilmediğimiz bir güç var da, AK Parti’yi bitirmek için böyle oyunlar mı tezgahlıyor” diye düşünmeden edemiyor. Herhalde hiçbir siyasi parti, özellikle de AK Parti gibi yıllarca milletin teveccühünü kazanarak bugünlere gelmiş bir parti kendi itibarını zedeleyecek böyle bir karardan mutlu olmaz. Bu çerçevede MHP lideri Bahçeli’nin seçimin iptali konusunda bu kadar coşkulu olmasından bile huylanmıyorum desem yalan olur" dedi.

YENİ ASYA'DAN KARİKATÜR

Nurcuların yayın organı olarak bilinen Yeni Asya gazetesi, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptalini eleştirdi. Karara “Hukuka ve vicdana sığmadı” başlıklı manşetle kaeşı çıkan Nurcuların gazetesinin birinci sayfasında yer alan İbrahim Özdabak imzalı karikatür dikkat çekti. Karikatürde AKP’ye yönelik “kul hakkı yenildiği” mesajı verildi.