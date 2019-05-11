Yıldırım'dan 'seçim' açıklaması: Bunlarla sizi meşgul edecek değilim

Katıldığı bir iftar programında konuşan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “31 Mart’ta Türkiye’de seçimler yapıldı. Her yerde seçim bitti. İstanbul’da seçimin kavgası bitmedi. 6 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, başlı başına bir memleket seçimi yenileniyor. Niye yenileniyor? Mübarek günlerde, mübarek dakikalarda bunlarla sizleri meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu geniş geniş duyacak'' diyen Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

''Fakat bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Avustralya’da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 2 yıl sonra yanlış oldu dediler iptal edildi. Belçika’da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı. Şaibe oldu, yanlış oldu diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin bugün gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler, bunca şaibeler, sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen iptal edilince ardı ardına bu dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor. Demokrasi, hukuk devletimiz bunu not ettik. Kardeşim siz neyi not ederseniz edin. İstanbul’un notu önemlidir. İstanbullu kararını 23 Haziran’da verecektir.''