Vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edilen İmamoğlu'ndan açıklama

"3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile.
İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim.
#HerŞeyÇokGüzelOlacak"
3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile 😊— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019
İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/OJBhz1qYyT
'ÇOK YAKINDA' NOTUYLA AÇIKLAMIŞTI
Ekrem İmamoğlu 3 Mayıs 2019 tarihinde Twitter hesabından "çok yakında" notuyla, yapacaklarını açıklamıştı.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekildeydi:
"Çok yakında; Su fiyatına %40 indirim
Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye
0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz
0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz
Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!"