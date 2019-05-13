Vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edilen İmamoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun icraatlerini yerel seçim vaadi yapmıştı. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri İBB Meclisi'nde kabul edildi. Bu gelişme üzerine Twitter üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile.

İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim.

#HerŞeyÇokGüzelOlacak"

3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile 😊



İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/OJBhz1qYyT — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019

'ÇOK YAKINDA' NOTUYLA AÇIKLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu 3 Mayıs 2019 tarihinde Twitter hesabından "çok yakında" notuyla, yapacaklarını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekildeydi:

"Çok yakında; Su fiyatına %40 indirim

Aylık öğrenci kartı 85 TL'den 50 TL'ye

0-4 yaş arası çocuklu annelere ulaşım ücretsiz

0-12 yaş arası çocuklar için ulaşım ücretsiz

Dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz OLACAK!"