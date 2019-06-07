CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan yaşamını yitirdi

CHP'den yapılan açıklamada "Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, bu gece (7 Haziran cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesi Lara Acısu'da bayram tatili için ailesiyle berabet bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.Değerli Vekilimizin cenazesi daha sonra açıklayacağımız program dahilinde Denizli'de defnedilecektir. Cenazemiz bu sabah Antalya'dan Denizli'ye nakledilmektedir." denildi.

Arslan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise şöyle:

VEFAT...



Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım ARSLAN, bu gece (7 Haziran Cuma) saat 00.30 sularında, Antalya-Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. — Kazım Arslan (@kazimarslan20) 7 Haziran 2019

Başsağlığı mesajları

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok parti milletvekili, yöneticicisi Arslan için başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti. Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileyen Kılıçdaroğlu, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği, (USİAD) Kazım Arslan'ın ölümü için mesaj yayınladı. Mesaj şöyle: "Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Tam Bağımsız Türkiye sevdalısı, Derneğimizin Genel Başkan Yardımcılığı ve Denizli Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ı geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımızın tarifi yoktur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun."

Kazım Arslan kimdir?



17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğdu, Kızılca Kasabası'nda büyüdü. Baba adı Mesut, Anne adı Ümmehan'dır.Kazım ARSLAN, Tekstil sanayicisi ve avukat; 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu.1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi. 1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı.Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığı'nı 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü.Serbest avukatlığı 1999 yılında bıraktı, şimdi tekstil sanayiciliği yapmaktadır.Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı'nı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi arkadaşlarıyla birlikte 1992 yılında kurdu, yoksul öğrencilerin barınması ve eğitimi için yurt yaptırmışlar ve burs vermektedirler.Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı görevini 6'şar yıl yürüttü. Denizli Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 18 yıldır sürdürmektedir.Denizli'deki 10 sivil toplum örgütünün üyesidir, Siyasete Adanan Hayat adında kitabı vardır.2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem'de yeniden Denizli Milletvekili seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan 07 Haziran 2019 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.