Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 473 hasarlı bina var, binaların hepsi incelemeye alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün yaşanan deprem sonrası hasar gören binaların incelemeye alındığını açıkladı.

Furat Oktay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

473 HASARLI BİNA İHBARI

-AFAD’a 473 hasarlı bina ihbarı geldi. Hasarların çoğunluğu da basit ölçekli çatlaklar. Çevre ve şehircilik bakanımız inceleme yapıyor. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alınmıştır. Sonuçlar konut sahiplerine bildiriliyor.

HASAR İHBARI YAPILAN 55 OKUL

-Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek bir bulguya rastlanmamıştır.

-Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarımız misafir edilmektedir.

’34 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR’

-Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10’unun tedavilerine devam edilmekte 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır.

-188 artçı deprem daha yaşadığımız süreçte ilgili birimlerimizle gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.