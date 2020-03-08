‘Sorunlar zincir gibi birbirine bağlı’

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer, Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunların bir zincir halinde birbirini etkilediğini vurgulayarak çocuk yaşta doğum yapan kız çocuklarının eğitimden uzaklaştığını, işgücüne katılamadığına dikkat çekti. Taşcıer, kadınların çalışma hayatında da adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Mahmut Lıcalı
08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Taşcıer, Türkiye’de kadınların ikinci sınıf insan olarak görüldüğüne dikkat çekerek “Kadınların yaşadığı sorunların tümü baştan sona bir zincir halinde birbirine bağlıdır. Kadınların daha özgür, adaletli ve eşit olduğu bir Türkiye yaratabilmek için, tüm sorunlara çözüm yaratılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.


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