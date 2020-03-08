‘Sorunlar zincir gibi birbirine bağlı’

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Taşcıer, Türkiye’de kadınların ikinci sınıf insan olarak görüldüğüne dikkat çekerek “Kadınların yaşadığı sorunların tümü baştan sona bir zincir halinde birbirine bağlıdır. Kadınların daha özgür, adaletli ve eşit olduğu bir Türkiye yaratabilmek için, tüm sorunlara çözüm yaratılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.