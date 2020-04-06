Sosyal mesafe şartıyla sahaya iniyor
Alman lideri Bayern evde kal kuralını bozuyor.
Alman Bundesliga lideri Bayern Münih saha çalışmalarına başlıyor,
Kicker’in iddiasına göre Bayern Münih, kulüp içi uzun tartışmaların ardından 6 Nisan Pazartesi günü yanı bugün tesislerinde 4'erli 4 ve 1 tane de 5 kişilik gruba ayrılarak toplam 21 futbolcuyla açık havada idman yapmayı deneyecek. İdmanda eşleştirilen gruplar birbirleriyle hiç karşılaşmayacak.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı