Sosyal mesafe şartıyla sahaya iniyor

06 Nisan 2020 Pazartesi, 08:33

Alman Bundesliga lideri Bayern Münih saha çalışmalarına başlıyor,

Kicker’in iddiasına göre Bayern Münih, kulüp içi uzun tartışmaların ardından 6 Nisan Pazartesi günü yanı bugün tesislerinde 4'erli 4 ve 1 tane de 5 kişilik gruba ayrılarak toplam 21 futbolcuyla açık havada idman yapmayı deneyecek. İdmanda eşleştirilen gruplar birbirleriyle hiç karşılaşmayacak.