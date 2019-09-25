Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı

Brugge deplasmanındaki 'Değerse cevap vereceğiz' açıklamasına atıf yapan deneyimli teknik direktör 'Ali Koç'un açıklamalarına değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermeyeceğim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim' dedi.