Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' ifadesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 12:42

Brugge deplasmanındaki 'Değerse cevap vereceğiz' açıklamasına atıf yapan deneyimli teknik direktör 'Ali Koç'un açıklamalarına değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermeyeceğim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim' dedi.

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