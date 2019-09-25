Brugge deplasmanındaki 'Değerse cevap vereceğiz' açıklamasına atıf yapan deneyimli teknik direktör 'Ali Koç'un açıklamalarına değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermeyeceğim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim' dedi.
Terim'den Ali Koç'a 'sicili bozuk' cevabı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' ifadesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 12:42