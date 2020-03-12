Suriye sınır bölgesinde 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa Valiliği "Suriye sınır bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği "Suriye sınır bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasında bulundu. Şehit olan askerin Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş olduğu bildirildi.
Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.
Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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