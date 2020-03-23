Süt üreticisinden 'yerli tüketim' çağrısı

23 Mart 2020 Pazartesi, 14:20

Koronavirüs salgını ekonomik durgunluğu da beraberinde getirdi. Krizden en çok etkilenen tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticiler, yurttaşlara yerli ürün kullanımı çağrısında bulundu. Tire Süt Kooperatifi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, tarımın ve kooperatifleşmenin önemi ile ithalat politikasının yanlışlığı ve riski daha da iyi anlaşılmıştır. Doğru politikalar ile kendi değerlerimize ve zenginliklerimize sahip çıkarak yerli üretelim, yerli tüketeli" ifadeleri kullanıldı.

"ÇİFTÇİ ÜRETEMEZSE AÇ KALIRIZ"



Tire Süt Kooperatifi'nden yapılan açıklama şöyle: Halkımız virüs salgını nedeniyle eve kapanmak zorunda kaldı. Yaşamak istiyor. Maalesef çiftçilerimizin böyle bir şansı yok, çünkü çiftçiler de evine kapanır, üretemezse bu defa insanlar aç kalır. Tarımın önemi göz ardı edilemez.

Soframıza baktığımızda her şeyi üreten çiftçi. Evinde virüs salgınının geçmesini beklemeden riske girerek tarlasında gıdamızı üretip karnımızı doyuruyorsa çiftçimize sahip çıkmaya mecburuz.

Koronavirüs salgını tehditi devam ederken, bir de açlık tehlikesi ile karşılaşmamamız için temel gıda üretimini güvence altına almalıyız. Bu nedenle Devlet; et, süt, bakliyat gibi temel gıda maddelerinin ürün desteğini artırmalıdır.

Gıda üretiminin teminatı üretici, üreticinin teminatı Kooperatiflerdir.

Gıda üretiminin devamlılığını sağlamak için üreticilerimizin desteğini artırmalıyız. Üretici para kazanmalı ki, bu olumsuz şartlara rağmen üretimi sürdürebilsin.

Örneğin temel gıda olan et ve süt için, yemin kilosuna 10 kuruş, sıcak süte 5 kuruş, soğuk süte 10 kuruş, kontrollü toplanan ve örgütüyle pazarlanan soğuk süt primini de 20 kuruşa çıkararak, bu bedeli hak eden üreticinin yüzünü güldürmeliyiz.

Gıda güvenliğimizin teminatı yerli üreticimiz ve yerli ürünlerimizdir. İthalat ile kendimizi güvence altına alamayız.

Bugün, tarımın ve kooperatifleşmenin önemi ile ithalat politikasının yanlışlığı ve riski daha da iyi anlaşılmıştır. Doğru politikalar ile kendi değerlerimize ve zenginliklerimize sahip çıkarak YERLİ ÜRETELİM, YERLİ TÜKETELİM.