Taksim'de '8 Mart' bariyeri

08 Mart 2020 Pazar, 10:25

İstanbul’da bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bulunan Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek.

Yürüyüş öncesi Taksim Meydanı ve çevresi demir bariyerlerle çevrilmesi dikkat çekti.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Taksim Meydanı (Büfeler Önü)-İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti."

SOYLU 'İZİN VERİLMEYECEK' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart’ta kadınların İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bakan Soylu, “İstiklal Caddesi’nde böyle bir şey yapmıyoruz, ülkelerin buna hakları var. Yenikapı’dan Kadıköy’e her yerde yapabilirsiniz. Bir tek İstiklal Caddesi bundan muaf tutuluyor” dedmişti.



