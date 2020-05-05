Tarımda örgütlenme fırsatı

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Antalya Ticaret Borsası’nın ‘Tarım Sohbetleri’ programının konuğu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Güven Sak, “Tarımda yeni yatırım yapılacak çok alan var. Tam örgütlenme zamanı. Şehirler birtaraya gelerek kendi geleceklerinin yol haritasını çıkarmaya karar verebilir” dedi.

REFORM İHTİYACI

Aynı zamanda TEPAV’ın İcra Direktörü de olan Sak, koronavirüs nedeniyle birçok sektörün kendini gözden geçirmeye başladığını belirterek, tarımda reform için bu dönemin iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Sak, “Bu dönem güven duygusuyla yönetilmeli. Koronavirüs değil, alınan önlemler olumsuz ekonomik sonuçları beraberinde getiriyor. Talep düşüşüne karşı önlem alınmaması ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ekonomide derin bir daralma ve istihdam kaybı olacak. Salgının bir yıl sürmesi halinde sağlık dışındaki tüm diğer sektörlerin ciddi bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Sektörlerin bu dönem ciddi bir desteğe ihtiyacı bulunuyor. Ekonominin önünü açacak tedbirlere ihtiyacımız var” dedi.

“İhmal ettiğimiz reform gündemine geri dönmekten başka çaremiz yok” diyen Sak, şöyle devam etti: “İklim değişikliğinin gündeme alınması dijitalleşme fırsatının da değerlendirilmesi gerekir. Yerelde örgütlenme çok önemli. Depolamadan paketlemeye, küçük işletmeleri nasıl bir araya getireceğimizi beraber düşünüyor olmamız lazım. Üretimde verimliliği artırmalıyız. Tarımı daha fazla nasıl verimli hale getirebiliriz, buna odaklanmamız gerekiyor.”