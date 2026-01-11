Cumhuriyet gündeme getirmişti: Bakan Tekin’den okullarda AKP’li vekilin oyununun oynatılmasına yanıt

Cumhuriyet, AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlatmak için hazırlanan ve Türkiye’nin farklı illerinde Hacıoğulları’nın katılımıyla öğrenciler eşliğinde oynanan “Kim Var?” adlı müzikal tiyatro oyununda; AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iddialarla ilgili TBMM Başkanlığı’na sunulan soru önergesine yanıt verdi.

Oyunda propaganda yapıldığı eleştirilerine yanıt vermeyen Tekin “Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin akademik eğitimlerini desteklemek, sanatsal yeteneklerini profesyonel bir platformda sergilemek, toplumun kültürel değerleriyle uyumlu sanatsal üretimler yapmalarını sağlamak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla ‘Kim Var?’ sanat etkinliği projesi tasarlanmıştır. Bu proje sayesinde öğrenciler, geleneksel ve çağdaş sanat anlayışını sentezleyerek hem teknik becerilerini geliştirmekte hem de milli-manevi değerlerimizi yansıtan performanslar sergilemektedir” dedi.

Tekin, oyunun düzenlenmesine ilişkin okullara gönderilen resmî yazıda mevzuata aykırı bir durum olmadığını söyleyerek, çocukların oyuna zorlandığı iddialarını da kabul etmedi. Tekin “Etkinliğe katılım gönüllülük esasına göre gerçekleşmiştir. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde ilgili okul idaresince herhangi bir harcama veya ödeme söz konusu değildir. Öte yandan bahsi geçen milletvekili ile herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Öğrencilere pek çok farklı ilde oynatılan bu oyun, “AKP propagandası yapıldığı” ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik “Adam bunun için dünyayı karşısına alıp müfredatı değiştirdi” gibi replikler içerdiği için eleştiriliyordu.