Telefon ithalatına gözetim belgesi şartı

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:30

Ticaret Bakanlığı, cep telefonlarının adet başına 200 dolar birim kıymetini haiz olanlarının ithalatının gözetim belgesi ile yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, 8517.12.00.00.11 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonunda "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" başlığıyla yer alan cep telefonlarının 200 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.

Bu kapsamda ithalat için gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesine elektronik imzayla, elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde fiziksel olarak yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru yapılabilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.