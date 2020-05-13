TFF’den naklen yayın ücreti açıklaması
TFF açıklamasında, "TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki sözleşmede, kulüplerimizi zora sokacak ve yayıncı kuruluşun ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den naklen yayın ücretleri ile ilgili açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş ile olan sözleşmede kulüpleri zora sokacak herhangi bir değişikliğin yapılmadığını duyurdu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bir spor radyosu ile internet sitesinde, TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesini revize edip, 'mücbir sebep' maddesini kaldırdığına, yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır." denildi.
Açıklamada, "TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki sözleşmede, kulüplerimizi zora sokacak ve yayıncı kuruluşun ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
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