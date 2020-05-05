TIR’da ele geçirilen 300 bin sterlinle ilgili gözaltına alınan Nejat Daş serbest bırakıldı
İstanbul'da bir TIR’da ele geçirilen 300 bin sterlin olayıyla ilgili uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçları bulunan Nejat Daş ve 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgularının ardından aralarında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis cezaları bulunan Nejat Daş ile Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü görevindeyken İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine alınan emniyet müdürü N.Y ile polis memuru H.İ.A. mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHBARIN ARDINDAN TIR'DA ARAMA YAPILDI
Alınan bilgiye göre, 3 gün önce bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Almanya'dan gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı takibe alarak İstanbul yakınlarındaki bir TIR parkında yakalamış, TIR'da yapılan aramada aracın bazı bölümlerine gizlenmiş 300 bin İngiliz sterlini bulunmuştu.
4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden TIR sürücüsü emniyetteki sorgusu ardından serbest bırakılmıştı.
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