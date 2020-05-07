TJK’den yarış açıklaması

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, at yarışlarının ne zaman başlayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Adalı, “70 yıllık mazisi ile sektörün hamisi ve lokomotifi olan Türkiye Jokey Kulübü’nün iş disipline, ciddiyetine, takipçiliğine ve tekrarlardan oluşan söylemlerde bulunmak yerine sessiz ama sonuç odaklı çalışmasına güvenen tüm camia mensuplarına teşekkür eder, nihai karar mercii Tarım ve Orman Bakanlığımızın kararı doğrultusunda yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımızın tam olduğunu paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.