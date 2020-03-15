Trabzonspor-Başakşehir 1-1'e razı!

15 Mart 2020 Pazar, 16:56

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Da Costa x, Campi, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür(Dk.73 Ndiaye ), Ekuban , Nwakaeme (Dk.90 Bilal)- Sörloth

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy- İrfan Can, Mahmut (Dk.86 Mehmet)- Visca, Aleksic (Dk.68 Berkay ), Gulbrandsen Dk.80 Azubuike, Demba Ba

GOLLER: Dk.56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk.63 Skrtel (K.K) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Campi (Trabzonspor)- Okan Buruk (Teknik direkktör), Mahmut (Medipol Başakşehir)



Süper Lig'in 26’ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 53'e yükselterek sıralamadaki yerini korurken, lider Trabzonspor rakipleriyle puan farkını artırmayı, averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir ise zirve koltuğuna yerleşme fırsatını değerlendiremedi.

7'nci dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi hareketlenen Aleksic'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta gitti.

10'uncu dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayının üzerinden pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

17'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24'üncü dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Skrtel, Nwakaeme'nin omzuna bastı hakem ve VAR odası devam dedi.

35'inci dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

47'nci dakikada Ekuban'ın sol kanattan ortasına altıpasın gerisinden iyi hareketlenen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52'nci dakikada Gulbrandsen'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

56'ncı dakikada sağ kanattan Visca'nın pasında ceza sahası yayı çizgisinin hemen önünde topla buluşan Demba Ba'nın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

63'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında Skrtel'in altıpas içerisinden kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

76'ncı dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Gulbrandsen rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının soluna çıkardığı topu Abdulkadir Parmak gelişine kaleye gönderdi, Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DEVAM EDEMEDİ



72'nci dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sol ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle topu dışarı bıraktı ve oyuna devam edemedi. Abdülkadir'in yerine 73'üncü dakikada oyuna Ndiaye dahil oldu.