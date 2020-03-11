Trabzonspor zirveyi teslim aldı

11 Mart 2020 Çarşamba, 21:14

Malatya 1 Trabzonspor 3

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Robin, Gökhan, Murat, Acquah, Donald (Dk. 86 Erkan), Sakıb, Mina, Fofana, Umut (Dk. 64 Chaaleli), Bifouma (Dk. 71 Walter)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin, Campi, Novak, Serkan, Abdulkadir (Dk. 90+1 Mikel), Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 40 Ndiaye)

GOLLER: Dk. 44 Umut (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa, Dk. 55 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Donald, Acquah, Gökhan (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Campi, Novak (Trabzonspor)

Süper Lig'in 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması bugün oynandı. Süper Lig 19'uncu hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

10'uncu dakikada sağ taraftan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak topu kafa ile filelere gönderdi: 0-1.

30'uncu dakikada Sorlth'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sosa filelere gönderdi: 0-2.

41'inci dakıda soldan ceza sahasına giren Fofana'ın ortasına Umut vurdu, top kaleci Uğurcan'ı geçerek auta çıktı.

44'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında top savunmaya çarparak Umut'un önünde kaldı. Umut'un çektiği şu Novak'a çarparak filelere gitti: 1-2.

İlk yarıyı Trabzonspor Malatyaspor karşısında 2-1 galip tamamladı.

55'inci dakida Ekuban'ın pasıyla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından çektiği şutla Trabzonspor'u 1-3 öne geçirdi.

Erteleme karşılaşmasını konuk ekip Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.