Tunç Soyer duyurdu: 1 Nisan'a kadar ertelendi

12 Mart 2020 Perşembe, 22:22

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta açıklanmasının ardından alınan önlemler genişletildi. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü de Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü pandemi ilan etti. Bu gelişmeler çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi de kentte yapılması planlanan birçok etkinliği erteledi.



Kararı Twitter hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Koronavirüsüne karşı önlem olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm kültür sanat etkinliklerine 1 Nisan 2020 tarihine kadar ara veriyoruz" dedi.

Soyer, Sanat Sokakta, Sanat Pagos'ta ve Sanat Kemeraltı'nda etkinliklerinin yapılacağını bildirdi.



'VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN..'

Virüslerden korunmak için yurttaşlara önerilerde bulunan Soyer, "Sizlerin de uzmanların uyarılarını dikkate alarak, sağduyulu şekilde davranmanızı önemle rica ederim. Sağlığımız önceliğimizdir" ifadesini kullandı.



