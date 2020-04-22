Tunç Soyer: Maskeyi neden biz dağıtmayalım

22 Nisan 2020 Çarşamba, 15:21

Satışının yasaklanmasının ardından ücretsiz maskelerin dağıtım şeklinin de yanlış olduğunu savunan Başkan Soyer, “Maskelerin dağıtımını başından itibaren biz yapsaydık, ne eczacılarımız, ne vatandaşlarımız mağduriyet yaşardı. Bu süreç el ele verilmesi gereken bir süreç. Biz de bir kamu kurumuyuz, ben de bir devletim. Biz niye dışarıda kalalım. Siyasi görüş ayrımı yapılacak bir dönemde değiliz. Virüs ne CHP’li ne AKP’li, ne patron, ne işçi tanıyor. Hepimiz aynı tehditle karşı karşıyayız. Bu ayrıştırmalardan şimdi kurtulamıyorsak ne zaman kurtulacağız? El birliğiyle salgının tahribatını azaltmaya çalışmalıyız. Maskeyi neden biz dağıtmayalım, yardım paketini niye hep birlikte götürmeyelim?” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın döneminde büyük trajedilerin yaşandığına da vurgu yaptı. “Akşam o trajedileri okumaya çalışıyorum ama dayanamıyor insan, hıçkıra hıçkıra ağlıyorsunuz.” diyen Soyer, “Salgın başlamadan önce işsizlik yüzde 20’lerin üstüne çıkmıştı, şimdi giderek katlanıyor. Yemek, konaklama sektörü, garsonlar, kazancını günübirlik sağlayanlar kötü durumdalar. Birbirimize ihtiyacımız var, mutlaka elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Gücü olanlar ile ihtiyacı olanlar arasında köprü kurmalıyız” ifadeleriyle İzmirlilere çağrıda bulundu.