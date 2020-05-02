Tunç Soyer'den asfalt atan işçilere baklavalı 1 Mayıs kutlaması

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:56





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda asfaltlama çalışması yapan belediyeye bağlı İZBETON şirketi işçilerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yla gece saat 23.00’te çalışmaların sürdüğü Yeşildere Caddesi’ne giden Soyer, işçilerle sohbet etti ve onlara baklava ikram etti.

Soyer, bütün işçilerle gurur duyduğunu belirterek, “Gece saat 23.00. Üzerinde durduğumuz asfalt 160 derece sıcaklıkta. İnanılmaz zor bir iş. Büyük alın teri döküyorlar, büyük emek veriyorlar. Hepsine minnettarız” dedi.

“İZMİRLİLERE HİZMET İÇİN DEĞERLENDİRMİŞ OLUYORUZ”

1 Mayıs’ta işçilerin çalışıyor olmasının içini burktuğunu söyleyen Soyer, “Ama İzmir’e de hizmet etmek gerekiyor. Bu yolu bizim normal bir günde yapmamız imkansız. Alternatifi olmayan bir yol. Trafik kapatılamadığından 15-20 yıldır komple asfalt çalışması hiçbir zaman yapılamamış burada. Asla bir daha görmek istemediğimiz bu günlerin yarattığı fırsatı, daha güzel ve yaşanılır bir izmir için değerlendirmiş olduk. Bu nedenle durumu biraz da fırsata çevirdik hep beraber. İzmirlilere pırıl pırıl bir yol armağan etmiş olacağız. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışma yürütüyorlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günleri İzmirlilere hizmet için değerlendirmiş oluyoruz el birliği ile. O nedenle çok mutlu ve gururluyum” dedi.

“ALANLARA ÇIKAMADIK AMA SAHALARDAYIZ”

İZBETON işçisi Özkan Çarpar, “İşimizi aksatmıyoruz. İzmirliler için hizmete devam ediyoruz. Elimizden geleni halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Yılmak yok, çalışmaya devam” dedi.

İZBETON Eğitim Çavuşu Ali Karaca da 1 Mayıs’ta görevlerinin başında olduklarını, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde ana caddeleri yenilediklerini, güzelleştirdiklerini ifade etti.

İZBETON Kalite Kontrol Laboratuvarı Sorumlusu Özge Bingöl ise şunları söyledi: “Bu sene salgından dolayı alanlara çıkamadık ama sahalardayız, işimizin başındayız. 24 saat asfalt serim uygulama çalışmalarımız var. Üretimlerimiz devam ediyor. Biz bu yasağı fırsata çevirdik. Çalışmak için uygun bir ortam oluştu. Trafiğe açık alanda parçalı serim yapıyorduk. Şimdi trafiğe kapattığımızdan yolun tüm şeritlerine aynı anda asfatlt seriyoruz. Böylece kesinti ve ek yeri oluşmadığından son derece kaliteli, dayanıklı bir satıh elde ediyoruz.”

ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

İZBETON Genel Müdürlüğü sokağa çıkma yasağının uygulandığı üç günde 200 işçiyle yaklaşık 25 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Mürselpaşa ve Yeşildere caddeleri havalimanı gidiş istikametinde 4.5 kilometre, Bayraklı Altınyol Konak istikameti 5.5 kilometre, Konak-Karabaglar Mithatpaşa caddesi 2.2 kilometre, Gaziemir Akcay Caddesi 1.7 kilometre asfaltlanacak. Ayrıca Urla Neyzen Tevfik Caddesi, Dikili Ugur Mumcu Caddesi’nde de çalışma yapılacak.