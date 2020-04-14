Türk Eczacıları Birliği: Görmezden gelinmek, yok sayılmak istemiyoruz

14 Nisan 2020 Salı, 12:18

Koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulunan eczacılar (İHA)

Türk Eczacıları Birliği, yaptıkları açıklama ile "Artık sesimiz duyulsun istiyoruz" dedi.

Açıklamada, dört eczacının ve üç eczane çalışanının hastanede tedavi gördüğü, 12 eczacının ve 25 eczane çalışanının evinde karantinada olduğuna dikkat çekildi. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayının ise dört olduğu belirtildi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak tarafından yapılan açıklamada, eczacı ve eczane çalışanlarının düzenli aralıklarla testten geçirilmesi istendi.

"YOK SAYILMAK İSTEMİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 mücadelesi, her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanları enfekte oluyor ve yaşamlarını yitiriyor. Mücadelenin ilk gününden bu yana ön safta mücadele eden eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın da hastalık ve vefat haberlerini alıyoruz.

Bugün (13 Nisan 2020) itibariyle 4 eczacımızın hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacımızın evinde karantinada olduğunu; 3 eczane çalışanımızın hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanımızın ise evinde karantinada olduğunu biliyoruz. Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayımız ise 4.

Açıkladığımız verilerin birer sayı değil birer can olduklarının bilincindeyiz. Hastalanıyor, ölüyor, koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk çekiyor, ekonomik sıkıntılar yaşıyor; yine de bir an olsun geride durmadan mücadelemize devam ediyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen görmezden gelinmek, yok sayılmak istemiyoruz. Bu sebeple taleplerimizi bir kez daha yineliyor, bir an evvel yerine getirilmesi için kamu otoritelerini göreve çağırıyoruz:

Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz.

Koruyucu ekipman temini konusunda acil yardım çağrısında bulunuyoruz.

Hükümet'in açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılarımıza da yer verilmesini istiyoruz."