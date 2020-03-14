Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
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